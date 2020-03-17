2020-03-17T19:50:17+03:00
Происшествия

В Трубчевском районе загорелся лес

Пострадало 1,5 гектаров земли
Ольга УМАРОВА
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Фото: пресс-служба управления лесами Брянской области.Фото: пресс-служба управления лесами Брянской области.
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В Трубчевском районе потушили лес. Об этом сообщили в областном управлении лесами.

Пожар начался на территории Комягинского участкового лесничества около полтретьего дня во вторник, 17 марта. На место выехали сотрудники лесопожарной службы и МЧС.

По словам спасателей, для населенных пунктов пожар опасности не представлял. До ближайшей деревни Слобода – три километра.

- Загорелась трава на площади 1,5 гектаров, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Брянской области. - В 16.15 пожар полностью потушили. Его причину установят специалисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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