В Брянске водитель спутал клумбу с парковкой
Фото автохама опубликовали в соцсетях
Фото: vk.com, группа "Тревожный Брянск".
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В Брянске автомобилист припарковался на клумбе. Нарушителя заметили на улице Романа Брянского в Советском районе.
И сфотографировали для соцсетей.
- Единственный клочок газона, который за теплую зиму дважды ровняли и подсевали газонной травой, - негодует автор поста. - И вновь нашелся автохам, которому не хватило места. Когда уже введут штраф за парковку на газонах?
Горожане порекомендовали отправить фото автохама в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU