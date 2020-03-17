2020-03-17T19:34:34+03:00
Общество

В Брянске водитель спутал клумбу с парковкой

Фото автохама опубликовали в соцсетях
Ольга УМАРОВА
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Фото: vk.com, группа "Тревожный Брянск".Фото: vk.com, группа "Тревожный Брянск".
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В Брянске автомобилист припарковался на клумбе. Нарушителя заметили на улице Романа Брянского в Советском районе.

И сфотографировали для соцсетей.

- Единственный клочок газона, который за теплую зиму дважды ровняли и подсевали газонной травой, - негодует автор поста. - И вновь нашелся автохам, которому не хватило места. Когда уже введут штраф за парковку на газонах?

Горожане порекомендовали отправить фото автохама в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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