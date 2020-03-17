2020-03-17T18:34:01+03:00
Общество

О досрочном начале школьных каникул в брянских школах сообщил губернатор

Они пройдут с 20 марта по 12 апреля
Марина АНТОНОВА
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Школьники будут отдыхать до 12 апреля.Школьники будут отдыхать до 12 апреля.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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О досрочном начале школьных каникул в школах Брянской области сообщил губернатор. Они пройдут с 20 марта по 12 апреля. Об этом глава региона написал в социальных сетях.

В детских садах и профессиональных техникумах организуют свободное посещение.

Напомним, на этой неделе на дистанционное обучение перевели брянские вузы. Но свежих данных о заболеваемости гриппом и ОРВИ в Брянской области нет. По словам Александра Богомаза, в регионе сохраняется высокий порог заболеваемости. Именно поэтому весенние каникулы начнутся досрочно.

В Брянске отменяются концерты. В бассейнах обещают продлить уже купленные абонементы. На время закрываются секции и кружки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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