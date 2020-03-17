2020-03-17T16:43:56+03:00
Общество

Болельщики брянского "Динамо" выбрали дизайн для нового автобуса

Победителем оказался вариант №7
Мария Дедкова
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Среди пользователей социальной сети макет Руслана Теслюка набрал почти 40% голосов.Среди пользователей социальной сети макет Руслана Теслюка набрал почти 40% голосов.Фото: ФК "Динамо - Брянск"
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Брянцы выбрали дизайн нового автобуса для футбольной команды "Динамо".

Победителем стал вариант №7. Среди пользователей социальной сети макет Руслана Теслюка набрал почти 40% голосов. 782 человека проголосовали за разработанный им дизайн. ФК «Динамо-Брянск» уже связался с победителем и планирует встретиться с ним для награждения, сообщили представители команды.

Однако последнее слово все же останется за учредителями и руководителями клуба. Они выберут заготовку, которая украсит новый автобус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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