В Брянске на улице Фокина начали ремонтировать тротуар

17 Март 2020 2020-03-17T17:29:59+03:00

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В Брянске начали ремонтировать тротуары на улице Фокина. Здесь 17 марта заметили рабочих. Они демонтировали бордюры и плитку у Дома книги, сообщает "РИА Стрела".

Напомним, улицу Фокина в этом году будут благоустраивать в рамках национального проекта. Здесь заменят уличное освещение, а также установят вдоль проезжей части ограждения и светофоры. Всего на ремонт планируют потратить 78 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU