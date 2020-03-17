В Брянске на улице Фокина начали ремонтировать тротуар
Рабочих заметили возле Дома книги
Фото: РИА-Стрела
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В Брянске начали ремонтировать тротуары на улице Фокина. Здесь 17 марта заметили рабочих. Они демонтировали бордюры и плитку у Дома книги, сообщает "РИА Стрела".
Напомним, улицу Фокина в этом году будут благоустраивать в рамках национального проекта. Здесь заменят уличное освещение, а также установят вдоль проезжей части ограждения и светофоры. Всего на ремонт планируют потратить 78 миллионов рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU