Брянский школьник смастерил велорикшу

17 Март 2020 2020-03-17T13:43:44+03:00

Юный конструктор признался, что ему 13 лет

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Брянский школьник из города Почеп смастерил велорикшу. Это прицеп к велосипеду, который позволяет перевозить пассажира. Снимок конструкции он опубликовал в социальных сетях.

На фото виден небольшой велосипед советской конструкции. Рикша прикреплена к багажнику.

В комментариях школьник написал, что ему только 13 лет. Ему было "нечем заняться". В итоге он создал такую конструкцию.

Подписчики хвалят парня и прочат ему карьеру инженера.

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ИСТОЧНИК KP.RU