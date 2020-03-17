2020-03-17T13:43:44+03:00
Общество

Брянский школьник смастерил велорикшу

Юный конструктор признался, что ему 13 лет
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "Подслушано Почеп".Фото: vk.com, "Подслушано Почеп".
Изменить размер текста:

Брянский школьник из города Почеп смастерил велорикшу. Это прицеп к велосипеду, который позволяет перевозить пассажира. Снимок конструкции он опубликовал в социальных сетях.

На фото виден небольшой велосипед советской конструкции. Рикша прикреплена к багажнику.

В комментариях школьник написал, что ему только 13 лет. Ему было "нечем заняться". В итоге он создал такую конструкцию.

Подписчики хвалят парня и прочат ему карьеру инженера.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24