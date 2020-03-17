Брянский школьник смастерил велорикшу
Юный конструктор признался, что ему 13 лет
Фото: vk.com, "Подслушано Почеп".
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Брянский школьник из города Почеп смастерил велорикшу. Это прицеп к велосипеду, который позволяет перевозить пассажира. Снимок конструкции он опубликовал в социальных сетях.
На фото виден небольшой велосипед советской конструкции. Рикша прикреплена к багажнику.
В комментариях школьник написал, что ему только 13 лет. Ему было "нечем заняться". В итоге он создал такую конструкцию.
Подписчики хвалят парня и прочат ему карьеру инженера.
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ИСТОЧНИК KP.RU