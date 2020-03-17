2020-03-17T13:33:10+03:00
Происшествия

В Брянске водителя осудили на 2 года колонии за смерть пешехода

Автомобилист скрылся с места ДТП
Марина АНТОНОВА
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Приговор виновнику аварии пока не вступил в законную силу.Приговор виновнику аварии пока не вступил в законную силу.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
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В Брянске жителя села Хотылево осудили за смерть пешехода. Мужчину на два года отправили в колонию-поселение. И на такой же срок лишили водительских прав.

В суде установили, что смертельная авария случилась 2 января 2017 года. Около половины шестого вечера водитель «Тойоты Ленд Крузер» ехал по улице Красный Маяк в Брянске в сторону улицы Чернышевского.

У нерегулируемого пешеходного перехода водитель не притормозил. И сбил 67-летнего пенсионера, который переходил дорогу. Автомобилист скрылся с места ДТП. Пострадавший от полученных травм умер в больнице.

Приговор виновнику аварии пока не вступил в законную силу, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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