В Брянске на улицу Речную выйдут скрытые патрули ГИБДД

17 Март 2020 2020-03-17T12:00:02+03:00

Полицейские будут дежурить 17 и 18 марта

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В ближайшие дни в Брянске пройдет рейд на улице Речной. Скрытые патрули ДПС будут дежурить 17 и 18 марта.

Как отмечают полицейские, автоаварии на этом участке дороги отличаются высокой тяжестью последствий для здоровья, а в некоторых случаях и гибелью людей.

Здесь автомобилисты часто выезжают на встречную полосу и совершают обгоны.

- За два месяца в Брянске зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, причиной которых стал выезд на полосу встречного движения, - говорят в городской Госавтоинспекции. - В них 2 человека погибли и 6 получили травмы.

Правоохранители призвали брянцев соблюдать Правила дорожного движения, в том числе, скоростного режима, правила обгона.

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ИСТОЧНИК KP.RU