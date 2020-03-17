2020-03-17T08:42:29+03:00
Общество

В Брянске с 1 апреля социальные проездные станут электронными

От бумажных будут отказываться постепенно
Мария Дедкова
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К слову, после 1 апреля принимать электронные транспортные карты старого образца в автобусах и троллейбусах тоже не будут.К слову, после 1 апреля принимать электронные транспортные карты старого образца в автобусах и троллейбусах тоже не будут.Фото: Ольга УМАРОВА
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С 1 апреля в общественном транспорте Брянска введут проезд по электронным социальным проездным билетам. Бумажные носители будут заменять постепенно. Отказаться от них планируют до 1 мая, сообщили в пресс-службе Брянской горадминистрации.

Для жителей Брянска старше 14 лет все единые соцпроездные будут записаны на картах платежной системы «МИР» любого банка. Для детей сделают билеты на электронных носителях.

Что нужно сделать, чтобы получить или записать на карту ЕПСБ, читайте здесь.

К слову, после 1 апреля принимать электронные транспортные карты старого образца в автобусах и троллейбусах тоже не будут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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