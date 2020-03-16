В Брянске из аптек пропали дезинфицирующие средства и антисептики

16 Март 2020 2020-03-16T20:42:25+03:00

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В Брянске в понедельник, 16 марта, из аптек пропали дезинфицирующие средства и антисептики. В трех аптеках в Советском районе не оказалось спиртовых растворов хлоргексидина, которые стоят совсем недорого, антисептиков для рук. Фармацевты предлагают средства примерно за 200 рублей за крошечный флакон.

- Ажиотаж начался еще на выходных, - рассказала одна из работниц аптеки. - Медицинские маски тоже раскупили. Завтра должны быть поставки. Но что именно привезут, мы не знаем.

О том, что с масками в Брянске проблем нет, заявили в государственной сети аптек "Брянскфармация". Они обещали не повышать цены на маски. Хотя месяц назад маски в этих аптеках стоили дороже, чем в частных.

Но маска не сможет спасти от коронавируса. Он передается через грязные руки, при кашле и чихании заболевшего человека. Поэтому на рабочих местах, в школах, в детских садах требуют строго соблюдать правила гигиены. Это предполагает и дезинфекцию рабочих мест, дверных ручек и других мест общего пользования. Но купить средства для этого в аптеках оказалось проблематичным.

Напомним, в Брянске на дистанционное обучение перевели три вуза. В школах пока занятия продолжаются. Остаются работать и детские сады. В некоторых компаниях в Брянске на дистанционную работу перевели пожилых сотрудников, так как они являются самыми уязвимыми перед коронавирусом.

По официальным данным, на понедельник, 16 марта, в Брянской области не зарегистрировали ни одного случая коронавируса.

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ИСТОЧНИК KP.RU