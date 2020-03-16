В Брянске отчитались о строительстве дороги между Фокинским и Володарским районами

16 Март 2020 2020-03-16T18:34:23+03:00

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В Брянске отчитались о строительстве новой магистрали, которая соединит Фокинский и Володарский районы. Рабочие обустраивают земляное полотно для защитной дамбы, монтируют водопропускную трубу. На мосту через реку Снежеть заливают бетон под ростверк для мостовой опоры №5. На мостовой опоре №1 эту работу уже завершили, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

После моста ответвление дороги пойдет в сторону Набережной на улицу Горького. Для этого понтонный мост заменят стационарным. А основная магистраль выйдет на развязку улиц Никитина и Речной неподалеку от железнодорожного вокзала.

Протяженность новой дороги составит 5,4 километра. На ее строительство пойдет около двух миллиардов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU