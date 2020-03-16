В Брянске из-за теплой погоды городские субботники начнутся раньше обычного

16 Март 2020 2020-03-16T16:30:50+03:00

Три общегородских субботника наметили на 28 марта, 11 и 25 апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Брянске из-за аномально теплой погоды субботники начнутся на месяц раньше обычного. Мэр города подписал постановление о начале месячника по благоустройству. Точнее, его заменили на ряд работ по озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению экологической обстановки в Брянске. Стартует месячник с 16 марта. И закончится по традиции 8 мая.

Коммунальщики уберут все несанкционированные свалки, приведут в порядок парки и скверы, от надписей и рисунков очистят остановки общественного транспорта, стены зданий и другие общественные места.

Озеленение города поручили специалистам дорожного управления, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Перед 9 Мая порядок наведут на воинских захоронениях.

Три общегородских субботника наметили на 28 марта, 11 и 25 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU