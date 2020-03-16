В Брянской области ограничили движение для большегрузов
В Брянской области ограничили движение для большегрузов. Запрет будет действовать на региональных автодорогах до 13 апреля.
Напомним, об ограничении предупреждали в пресс-службе регионального Управления автомобильных дорог.
Владельцы тех автомобилей, чья допустимая нагрузка на ось превышает 4 тонны, должны будут возместить ущерб,причиненный трассе.
Следить за машинами будут региональное Управление автомобильных дорог и юго-западное межрайонное Управление государственного автодорожного надзора по ЦФО.
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ИСТОЧНИК KP.RU