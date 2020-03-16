В ДТП на Урицкого в Брянске пострадали два человека

16 Март 2020 2020-03-16T10:11:01+03:00

В ДТП на Урицкого пострадали два человека. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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Стали известны подробности аварии на улице Урицкого в Брянске. Мы уже писали, что крупное ДТП произошло в полдвенадцатого вечера в воскресенье, 15 марта.

По предварительной информации областной Госавтоинспекции, 21-летний водитель «ВАЗ-21124» ехал со стороны улицы Софьи Перовской с левым поворотом на улицы Красноармейскую. Молодой человек не уступил дорогу и врезался в автобус «Фиат Дукато Мерси». Управлявший им 42-летний водитель ехал по улице Урицкого в сторону улицы Софьи Перовской в крайнем правом ряду.

Пострадали двое. Ушибами и ссадинами отделался молодой водитель «Лады». Его отпустили на домашнее лечение. А вот его 19-летней пассажирке повезло меньше.

- С диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом костей таза, ушиб грудной клетки» девушку госпитализировали, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU