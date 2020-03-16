Пострадавшего в ДТП на Урицкого в Брянске пришлось вырезать из машины

16 Март 2020 2020-03-16T09:00:01+03:00

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В Брянске столкнулись маршрутка и легковушка, есть пострадавший. ДТП случилось около половины двенадцатого вечера 15 марта на улице Урицкого.

В пресс-службе областного МЧС рассказали подробности. На месте также работали сотрудники ГИБДД, пожарной службы и скорой.

- В аварии участвовали «ВАЗ 2112» и «Фиат Дукато», - говорят в МЧС. – Есть пострадавший, его пришлось деблокировать из машины.

Официальной информации от ГИБДД пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU