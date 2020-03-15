2020-03-15T13:23:09+03:00
Общество

Жителей и гостей Брянска пригласили на бесплатные кинопоказы о войне

Они будут идти в краеведческом музее с 24 марта
Ольга УМАРОВА
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Фото: Брянский краеведческий музей.Фото: Брянский краеведческий музей.
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В Брянском краеведческом музее стартует цикл бесплатных кинопоказов, посвященный ключевым операциям Великой Отечественной войны. Как рассказали в учреждении, просмотр стартует 24 марта.

Откроет его документальный фильм «Белорусская операция». Легендарная наступательная операция Красной Армии был известна под кодовым наименованием «Багратион» и стала примером военного искусства.

Следующий кинопоказ пройдет 10 апреля («Ясско-Кишиневская операция»), затем 24 апреля («Висло-Одерская операция») и 8 мая («Берлинская операция»).

Начало сеансов - в 12:00. Возрастные ограничения - 12+.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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