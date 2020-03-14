Брянцы делятся фотографиями мартовской "зимы"

14 Март 2020 2020-03-14T22:45:01+03:00

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В субботу, 14 марта, на Брянщину обрушилась метель. Фото разгулявшейся стихии земляки продолжают публиковать в соцсетях.

Мокрый снег высыпал днем и почти сразу растаял. Для многих брянцев он стал неожиданностью, хотя синоптики обещали серьезное похолодание на выходных. О непогоде предупреждала и смс-рассылка от МЧС.

«Ну что, все переобулись?», - прокомментировал фото заснеженного двора один из жителей Погара.

"Зима" в Погаре. Фото: vk.com, группа "Типичный Брянск".

Еще больше, судя по снимкам, замело Клетню. Жители поселка также поделились снимками в соцсетях:

– Привет Брянску из Клетни. Зима у нас, - говорит автор публикации.

Снежный пейзаж в Клетне. Фото: Марина Белоусова.

Зимняя погода будет и в воскресенье, 15 марта. Синоптики обещают мокрый снег днем и минусовую температуру ночью.

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ИСТОЧНИК KP.RU