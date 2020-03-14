В Трубчевске «Фиат» сбил 84-летнего велосипедиста
Пострадавшей повредил глаз
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В Трубчевске водитель иномарки, обгоняя трактор, сбил 84-летнего велосипедиста. ДТП произошло утром в пятницу, 13 марта, на улице Ленина.
По предварительной информации областной Госавтоиспекции, 60-летний водитель «Фиат Албеа» при осуществлении маневра опережения трактора, допустил касательный наезд на велосипедиста. Пенсионер ехал навстречу.
- С диагнозом «открытая рана глазной области» врачи отправили пострадавшего на домашнее лечение, - уточнили в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU