В Трубчевске «Фиат» сбил 84-летнего велосипедиста

14 Март 2020 2020-03-14T20:01:01+03:00

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В Трубчевске водитель иномарки, обгоняя трактор, сбил 84-летнего велосипедиста. ДТП произошло утром в пятницу, 13 марта, на улице Ленина.

По предварительной информации областной Госавтоиспекции, 60-летний водитель «Фиат Албеа» при осуществлении маневра опережения трактора, допустил касательный наезд на велосипедиста. Пенсионер ехал навстречу.

- С диагнозом «открытая рана глазной области» врачи отправили пострадавшего на домашнее лечение, - уточнили в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU