В Погаре автомобилистка насмерть сбила 5-летнего мальчика

14 Март 2020 2020-03-14T11:46:01+03:00

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В брянском поселке Погар под колесами «Лады» погиб 5-летний мальчик. ДТП произошло около 8 утра в пятницу, 13 марта, на улице Набережной.

По предварительной информации областной ГИБДД, 29-летняя водитель «ВАЗ-21150» ехала со стороны поселка Вадьковка. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.

- От полученных травм мальчик умер на месте, - говорят в ГИБДД.

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ИСТОЧНИК KP.RU