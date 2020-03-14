В Погаре автомобилистка насмерть сбила 5-летнего мальчика
Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте
Ребенок погиб на месте.
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В брянском поселке Погар под колесами «Лады» погиб 5-летний мальчик. ДТП произошло около 8 утра в пятницу, 13 марта, на улице Набережной.
По предварительной информации областной ГИБДД, 29-летняя водитель «ВАЗ-21150» ехала со стороны поселка Вадьковка. Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте.
- От полученных травм мальчик умер на месте, - говорят в ГИБДД.
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ИСТОЧНИК KP.RU