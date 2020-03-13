В Брянской области разыскивают пропавшего Алексея Трошина

13 Март 2020 2020-03-13T18:08:54+03:00

Мужчина не выходит на связь с близкими с 10 марта

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В Брянске разыскивают пропавшего 31-летнего Алексея Трошина. В последний раз его видели 10 марта. С тех пор он не выходит на связь с близкими, сообщают в поисковом отряде "Лиза Алерт" Брянск".

Алексей Трошин нуждается в медицинской помощи.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, зеленые глаза.

Был одет в черную куртку, сине-зеленые джинсы, серый свитер. Обут - в бежевые ботинки.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении Алексея Трошина, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU