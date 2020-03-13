На Литейном мосту в Брянске готова треть опор
Работы продолжаются
Также подрядчик начал обустройство подходов к мосту.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске продолжается строительство Литеного моста. Из 12 опор полностью готовы 4. Из 12 ростверков - 5.
Также подрядчик начал обустройство подходов к мосту, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.
Напомним, Литейный мост будет состоять из двух частей. Сейчас идет строительство новой части . Старую будут реконструировать позже.
Стоимость первой части реконструкции составляет около 450 миллионов рублей. Работы планируют завершить до конца 2021 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU