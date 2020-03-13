На Литейном мосту в Брянске готова треть опор
Строители отсыпали 10 тысяч кубометров песка на подходах
Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На Литейном мосту в Бежицком районе Брянска устроили четыре из двенадцати опор. На пятой опоре подготовили опалубку и каркас для бетонирования. Из двенадцати ростверков полностью готовы пять, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.
На подъездах к новому мосту отсыпали 10 тысяч кубометров песка. На объекте монтируют временный мост.
Напомним, на строительство моста пойдет около 450 миллионов рублей. Контракт рассчитан до 2021 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU