На Литейном мосту в Брянске готова треть опор

13 Март 2020 2020-03-13T17:17:18+03:00

Строители отсыпали 10 тысяч кубометров песка на подходах

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На Литейном мосту в Бежицком районе Брянска устроили четыре из двенадцати опор. На пятой опоре подготовили опалубку и каркас для бетонирования. Из двенадцати ростверков полностью готовы пять, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На подъездах к новому мосту отсыпали 10 тысяч кубометров песка. На объекте монтируют временный мост.

Напомним, на строительство моста пойдет около 450 миллионов рублей. Контракт рассчитан до 2021 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU