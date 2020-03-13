В этом году начнут строить школу на Романа Брянского

13 Март 2020 2020-03-13T16:53:45+03:00

Судя по всему, новая школа будет построена по тому же проекту, что и 71-я. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

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В этом году в Брянске обещают начать строить школу в 4-м микрорайоне. Она будет располагаться на улице Романа Брянского, сообщают в пресс-службе мэрии. И рассчитана на 1225 учеников.

Гимназия №6, которая расположена в 5-м микрорайоне, является одной их самых переполненных школ в городе. В огромном 4-м микрорайоне общеобразовательного учреждения до сих пор нет. И школьники вынуждены ходить в гимназию или соседние школы.

Вторая по переполненности школа неподалеку - №60. Ее обещают разгрузить после того, как сдадут школу №71 на старом аэропорту. Завершить ее строительство собираются уже в июне. А 1 сентября она откроет свои двери для учеников. В новую школу планируют набрать десять первых классов.

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ИСТОЧНИК KP.RU