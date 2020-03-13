В Брянске на снос 13 гаражей потратят 300 тысяч рублей

13 Март 2020 2020-03-13T15:55:05+03:00

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В Брянске в этом году начнут сносить незаконно установленные гаражи. На это из городского бюджета выделят 300 тысяч рублей. Снесут те постройки, которые мешают дорожным работам или находятся на канализационных коллекторах. Но после сноса деньги будут требовать с собственника. Поэтому их планируют вернут в бюджет.

Всего в городе нашли 2100 конструкций для хранения техники. Все они установлены незаконно.

- Сегодня ржавые гаражи на городских улицах - это антисанитария, они становятся местом обитания асоциальных элементов и представляют опасность для детей и просто прохожих, - говорят в горсовете. - К тому же они незаконно находятся на муниципальной земле, мешают благоустройству, ремонту и расширению дорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU