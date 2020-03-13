Бывший депутат Игорь Куров может реконструировать брянский аэропорт

13 Март 2020 2020-03-13T15:41:12+03:00

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Бывший депутат Брянской областной Думы Игорь Куров получит шанс реконструировать Международный аэропорт «Брянск». Он является председателем совета директоров АО «Центродорстрой» - крупнейшей организации в области дорожного и аэродромного строительства в России. В четверг, 12 марта, Игорь Куров встретился с главой региона.

На реконструкцию брянского аэропорта объявят торги. В них будет участвовать компания, которой руководит Игорь Куров, сообщают в пресс-служба правительства Брянской области.

На реконструкцию брянского аэропорта собирались выделить около миллиарда рублей по федеральной программе по развитию транспорта. А на строительство аэровокзала необходимо два миллиарда рублей. Недавно завершили подготовку проектно-сметной документации.

Компания, которой сейчас руководит Игорь Куров, реконструировала все московские аэропорты, а также в Калужской области и Иваново, аэропорты «Пулково» в Санкт-Петербурге и «Храброво» в Калининграде.

Напомним, Анатолий и его сын Игорь Куровы были депутатами Брянской облдумы шестого созыва. Причем, Анатолий Куров оказался самым богатым брянским депутатом. Его сын Игорь - на втором месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU