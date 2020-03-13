В брянской колонии №4 нашли нарушения
В брянской колонии №4 прошла проверка. 13 марта в исправительное учреждение наведался заместитель прокурора области Шойсорон Доржиев.
Правоохранитель проверил материально-бытовое оснащение учреждения и санитарное состояние помещений, соблюдение требований пожарной безопасности и законность применения мер дисциплинарного воздействия.
Проверка показала, что в колонии нарушают нормы трудового права, не везде обеспечивают противопожарную безопасность медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение.
От руководителя УФСИН потребовали устранить недочеты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU