2020-03-13T15:04:20+03:00
Общество

В брянской колонии №4 нашли нарушения

С проверкой в учреждении побывал зампрокурора области
Мария Дедкова
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Проверка показала, что в колонии нарушают нормы трудового права, не везде обеспечивают противопожарную безопасность медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение.Проверка показала, что в колонии нарушают нормы трудового права, не везде обеспечивают противопожарную безопасность медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В брянской колонии №4 прошла проверка. 13 марта в исправительное учреждение наведался заместитель прокурора области Шойсорон Доржиев.

Правоохранитель проверил материально-бытовое оснащение учреждения и санитарное состояние помещений, соблюдение требований пожарной безопасности и законность применения мер дисциплинарного воздействия.

Проверка показала, что в колонии нарушают нормы трудового права, не везде обеспечивают противопожарную безопасность медико-санитарное и материально-бытовое обеспечение.

От руководителя УФСИН потребовали устранить недочеты, сообщили в пресс-службе прокуратуры Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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