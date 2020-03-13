Брянец незаконно захватил часть леса

13 Март 2020 2020-03-13T14:27:55+03:00

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Житель Брянской области незаконно присвоил себе участок леса.

В документах собственником участка в Брасовском районе значится физическое лицо.

- Лесные участки в составе земель лесного фонда могут находиться исключительно в федеральной собственности, - пояснили в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Кроме того, здесь собирались рубить деревья.

Природоохранный прокурор обратился в суд с требованием снять с кадастрового учета спорный участок, аннулировать записи о регистрации права собственности на него и исключить пересечение с землями государственного лесного фонда.

Суд в свою очередь запретил собственнику вести хозяйственную деятельность на этом участке, а тем более вырубать деревья.

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ИСТОЧНИК KP.RU