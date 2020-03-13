В Брянской области из-за сильного ветра без электричества остались жители трех районов

13 Март 2020 2020-03-13T15:08:25+03:00

На месте уже работают энергетики и сотрудники МЧС

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13 марта в Брянской области бушует сильный ветер. Из-за непогоды без электричества остались жители трех районов.

Света нет в Карачевском, Стародубском и Жуковском районах.

- К ликвидации последствий происшествия привлечены аварийно-восстановительные бригады энергетических компаний, - поясняют в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области. - Всего задействовали 15 человек и 6 единиц техники.

Сотрудники МЧС и энергетики продолжают работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU