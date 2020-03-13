В брянском супермаркете двое мужчин пытались выйти с неоплаченными продуктами

13 Март 2020 2020-03-13T11:37:04+03:00

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В брянском гипермаркете «Линия» на улице Брянского фронта двое мужчин пытались выйти с неоплаченными продуктами. На пульт вневедомственной охраны поступило сообщение о происшествии.

Когда росгвардейцы прибыли на место, увидели двух пьяных мужчин. Они вели себя агрессивно, ругались матом на персонал. И собирались уйти, не оплатив товар. На замечания они не реагировали.

Злоумышленников задержали, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Брянской области. Ими оказались 30-летний и 23-летний мужчины. Они уже были судимы.

Злоумышленников отвезли в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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ИСТОЧНИК KP.RU