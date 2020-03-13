Житель Сельцо до смерти забил знакомого
Жителя брянского города Сельцо обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего. Завершилось расследование уголовного дела.
По версии следствия, вечером 13 июня прошлого года пьяный обвиняемый был во дворе дома на улице Свердлова в Брянске. Он поссорился с приятелем и несколько раз ударил его руками и ногами по голове. Вскоре потерпевший умер от полученных травм. Это случилось во дворе дома на соседней улице.
- В ближайшее время материалы уголовного дела направят в суд, - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU