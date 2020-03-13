Владельцы снесенных киосков в Брянске получат другие торговые места
В Брянске владельцы снесенных киосков получат компенсационные места. Для этого не нужно будет выигрывать аукцион. Речь идет о тех нестационарных торговых объектах, которые были установлены изначально законно. Но после того, как изменилась градостроительная ситуация, они стали мешать – коммуникациям или горожанам.
Порядок представления новых торговых мест обещают разработать в течение двух месяцев. Это должны сделать в городской мэрии.
Поправки в Положение о порядке размещения нестационарных торговых объектов должны одобрить на заседании горсовета.
Напомним, городские власти боролись с незаконно установленными киосками несколько лет. «Незаконными» оказались и те ларьки, которые простояли на своих местах по несколько десятков лет. Собственник должен был их сначала демонтировать за свой счет. Потом выиграть аукцион на право воспользоваться торговой точкой. А потом еще и заплатить за аренду за пять лет вперед. Получается, мелкая торговля в Брянске развиваться не могла. Зато супермаркетов за это время в городе прибавилось.
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ИСТОЧНИК KP.RU