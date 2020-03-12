В пятницу на улице Советской в Брянске ограничат движение
Здесь будут прокладывать ливневку
Движение ограничат с 8 утра.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 13 марта, на улице Советской в Брянске ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Такие меры связаны с прокладкой ливневной канализации - на участке от улицы Крахмалева до улицы Объездной. Здесь ограничат движение с 8 утра.
- Ограничение вводится до полного окончания работ, - уточнили в горадминистрации.
Когда именно они закончатся, не уточнили. Схему возможного проезда можно посмотреть здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU