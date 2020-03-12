2020-03-12T18:49:33+03:00
Общество

В пятницу на улице Советской в Брянске ограничат движение

Здесь будут прокладывать ливневку
Ольга УМАРОВА
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Движение ограничат с 8 утра.Движение ограничат с 8 утра.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В пятницу, 13 марта, на улице Советской в Брянске ограничат движение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Такие меры связаны с прокладкой ливневной канализации - на участке от улицы Крахмалева до улицы Объездной. Здесь ограничат движение с 8 утра.

- Ограничение вводится до полного окончания работ, - уточнили в горадминистрации.

Когда именно они закончатся, не уточнили. Схему возможного проезда можно посмотреть здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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