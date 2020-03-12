Брянец украл металлическую часть рекламного щита

12 Март 2020 2020-03-12T18:48:59+03:00

Груду металла он вывез на автовышке

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36-летнего жителя брянского поселка Мичуринский подозревают в краже части рекламного щита. Металлическую конструкцию весом около пяти тонн мужчина вывез на своей автовышке. «Бесхозный» металлолом он нашел в Советском районе Брянска. Конструкцию собирались монтировать.

Похищенный щит брянец сдал на металлолом. И выручил за это 52 тысячи рублей.

- Установить личность злоумышленника помогли записи с камер видеонаблюдения, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. – За кражу мужчине грозит до пяти лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU