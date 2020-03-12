2020-03-12T16:46:14+03:00
Общество

В Новозыбкове 11 человек проверили на коронавирус

Первые результаты оказались отрицательными
Марина АНТОНОВА
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У девятерых коронавирус не подтвердился.У девятерых коронавирус не подтвердился.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В брянском городе Новозыбков 11 человек, которые больны пневмонией, проверили на коронавирус. На данный момент пришли результаты анализов девяти человек. Все они отрицательные, сообщает сайт "Новобыков.SU". Медики ждут результатов еще двух жителей района.

Анализ на коронавирус делают в Брянске в Центре гигиены и эпидемиологии. В учреждении есть тест-системы для выявления этого вируса. Обследование на коронавирус проводят в рамках обязательного медицинского страхования, но только при наличии показаний.

Напомним, в Брянске в конце февраля госпитализировали гражданку Китая с подозрением на коронавирус. Диагноз не подтвердился. Всех, кто контактировал с пассажиркой поезда Киев-Москва сначала отправили на карантин. Но через некоторое время отпустили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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