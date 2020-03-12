В больницах, школах и детсадах вновь выявили поддельную молочку
В бюджетных учреждения Брянской области вновь нашли поддельную молочку. Об этом рассказали в Управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.
- Отбор образцов проходил на основе профилей риска, полученных в ходе анализа данных о поставщиках и производителях пищевой продукции в государственной информационной системе прослеживаемости и сертификации "Меркурий", - рассказывают в пресс-службе надзорного ведомства. - В 15 случаях были установлены признаки фальсификации.
Производителям отменили деклараций о соответствии. Предприятия ждут штрафы.
Всю информацию о поддельном масле и молоке отправили в профильные департаменты , заказчикам и получателям продукции.
Список производителей-нарушителей смотрите здесь.
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ИСТОЧНИК KP.RU