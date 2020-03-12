В брянском аэропорту планируют построить аэровокзал за 2 млрд рублей

12 Март 2020 2020-03-12T13:11:26+03:00

Стоимость строительства аэровокзала составляет около двух миллиардов рублей. Фото: Марина АНТОНОВА

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Брянский аэропорт ожидает большую стройку. Об этом говорили на заседании промышленного комитета областной думы.

Наконец-то завершилась разработка проектно-сметной документации первого этапа реконструкции аэропорта. Она прошла госэкспертизу. В конце марта ее ждет экономическая экспертиза.

- Я думаю, мы войдем в программу по реконструкции аэропортов до 2024 года, -заявил на заседании комитета директор брянской авиагавани Александр Сай. - Строительство начнется в конце этого года или в начале следующего.

В планах у региональных властей строительство аэровокзала. По подсчетам, его стоимость составит два миллиарда рублей. Уже идут переговоры с инвестором, который готов вложиться в ремонт.

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ИСТОЧНИК KP.RU