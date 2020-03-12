2020-03-12T10:11:30+03:00
Общество

За неделю 38 брянцев подхватили "свиной грипп"

Эпидситуацию по-прежнему считают осложненной
Мария Дедкова
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На карантин закрыты 16 классов в 10 школах.На карантин закрыты 16 классов в 10 школах.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области за неделю 38 человек подхватили "свиной грипп". Это подтвердили лабораторные исследования. Всего за сезон это заболевание выявили у 172 жителей региона.

В целом эпидситуация по гриппу и ОРВИ остается осложненной. Со 2 по 9 марта к врачам с симптомами простуды обратились 8418 человек. Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Брянской области, заболеваемость превысила эпидемический порог на 20,7%.

На карантин закрыты 16 классов в 10 школах в Клинцах, Суражском, Новозыбковском, Красногорском районах. Также малышей не водят в 6 групп в 4 детских садах из Унечского и Стародубского районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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