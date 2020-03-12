2020-03-12T09:22:59+03:00
Общество

В Брянской области проснулись клещи

Первых паразитов сняли на видео
Мария Дедкова
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Также горожане в комментариях рассказали, что уже находили клещей у своих домашних животных.Также горожане в комментариях рассказали, что уже находили клещей у своих домашних животных.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Брянской области проснулись клещи.

Вообще-то их сезон в регионе обычно начинается в апреле. Но из-за аномально теплой погоды паразиты проснулись на месяц раньше.

Первых "кровососов" жители Брянска сняли на видео и выложили в соцсети. Также горожане в комментариях рассказали, что уже находили клещей у своих домашних животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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