12 Март 2020 2020-03-12T09:22:59+03:00

Также горожане в комментариях рассказали, что уже находили клещей у своих домашних животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Брянской области проснулись клещи.

Вообще-то их сезон в регионе обычно начинается в апреле. Но из-за аномально теплой погоды паразиты проснулись на месяц раньше.

Первых "кровососов" жители Брянска сняли на видео и выложили в соцсети. Также горожане в комментариях рассказали, что уже находили клещей у своих домашних животных.

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ИСТОЧНИК KP.RU