В Брянской области 12 марта проверят систему оповещения
В четверг, 12 марта , в Брянской области проверят экстренную систему оповещения. Сирена прозвучит с 14.20 до 15.20, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
В это время нужно включить радио и телевизор на государственных каналах вещания. Затем прослушать сообщение оперативного дежурного гражданской обороны.
Напомним, система экстренного предупреждения позволяет быстро сообщить населению об угрозе или ЧС. В этот раз ее проверят в связи с начавшимся паводковым и будущим пожароопасным сезонами.
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ИСТОЧНИК KP.RU