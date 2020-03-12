2020-03-12T09:50:07+03:00
Общество

В Брянской области 12 марта проверят систему оповещения

Вой сирен жители региона услышат с 14.20 до 15.20
Мария Дедкова
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Система экстренного предупреждения позволяет быстро сообщить населению об угрозе или ЧС.Система экстренного предупреждения позволяет быстро сообщить населению об угрозе или ЧС.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В четверг, 12 марта , в Брянской области проверят экстренную систему оповещения. Сирена прозвучит с 14.20 до 15.20, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

В это время нужно включить радио и телевизор на государственных каналах вещания. Затем прослушать сообщение оперативного дежурного гражданской обороны.

Напомним, система экстренного предупреждения позволяет быстро сообщить населению об угрозе или ЧС. В этот раз ее проверят в связи с начавшимся паводковым и будущим пожароопасным сезонами.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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