В Брянской области 12 марта проверят систему оповещения

12 Март 2020 2020-03-12T09:50:07+03:00

Система экстренного предупреждения позволяет быстро сообщить населению об угрозе или ЧС. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Вой сирен жители региона услышат с 14.20 до 15.20

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В четверг, 12 марта , в Брянской области проверят экстренную систему оповещения. Сирена прозвучит с 14.20 до 15.20, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

В это время нужно включить радио и телевизор на государственных каналах вещания. Затем прослушать сообщение оперативного дежурного гражданской обороны.

Напомним, система экстренного предупреждения позволяет быстро сообщить населению об угрозе или ЧС. В этот раз ее проверят в связи с начавшимся паводковым и будущим пожароопасным сезонами.

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ИСТОЧНИК KP.RU