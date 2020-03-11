С улиц Брянска вывезли 17 тысяч тонн мусора
В Брянске коммунальщики наводят порядок после зимы. Как рассказали в пресс-службе мэрии, на уборке грязи с дорог и тротуаров задействованы несколько десятков единиц техники.
Всего с начала весны с улиц Брянска вывезли около 17 тысяч тонн мусора: песка, грязи, листьев. В ручной и механизированной уборке участвуют до 200 человек.
- С пылью на дорогах борются поливомоечные машины, - рассказали в Брянской горадминистрации. - Также несколько каналопромывочных машин задействованы на очистке приемных колодцев ливневой канализации. По прогнозам синоптиков, еще возможны заморозки, поэтому на некоторых машинах еще установлено зимнее оборудование.
Также продолжается благоустройство общественных территорий. В частности, на лестнице, ведущей в сквер имени Тютчева, демонтировали старое покрытие. Ступени обещают отремонтировать за март.
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ИСТОЧНИК KP.RU