В Брянске задержали 14-летнего автомобилиста
Родителей юного водителя привлекли к административной ответственности
Родителям грозит штраф.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянске на дороге задержали 14-летнего автомобилиста.
Как рассказывают в городской Госатоинспекции, юного водителя за рулем "Хендай Солярис" остановили 9 марта в 1:30 в Фокинском районе Брянска. Подростка доставили в территориальный отдел полиции.
После этого правоохранители вызвали родителей "автомобилиста". На маму и папу юноши подростка завели административное дело. Им грозит штраф за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка.
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ИСТОЧНИК KP.RU