2020-03-11T18:45:40+03:00
Политика

Брянская областная Дума соберется на внеочередное заседание 12 марта

Депутаты рассмотрят четыре вопроса
Мария Дедкова
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Депутаты Брянской областной Думы соберутся 12 марта на внеочередное заседание.

Народные избранники обсудят всего четыре вопроса, сообщили в пресс-службе заксобрания.

Депутаты рассмотрят проекты законов касающихся обращения с животными, полномочий органов местного самоуправления, межбюджетных отношений и долговой политики региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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