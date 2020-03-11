Брянская областная Дума соберется на внеочередное заседание 12 марта
Депутаты рассмотрят четыре вопроса
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Депутаты Брянской областной Думы соберутся 12 марта на внеочередное заседание.
Народные избранники обсудят всего четыре вопроса, сообщили в пресс-службе заксобрания.
Депутаты рассмотрят проекты законов касающихся обращения с животными, полномочий органов местного самоуправления, межбюджетных отношений и долговой политики региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU