2020-03-11T18:43:36+03:00
Общество

Новозыбковскую пенсионерку обокрала очередная "соцработница"

Подозреваемая унесла из дома своей жертвы 15 тысяч рублей
Ольга УМАРОВА
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Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Новозыбковском районе лжесоцработница обокрала 84-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел в селе Новые Бобовичи, рассказали в областном УМВД.

Гостья представилась работницей социальной службы и рассказала о прибавке к пенсии. Для чего попросила бабушку написать заявление. А еще - принести крупную денежную купюру, якобы для того, чтобы переписать номер «для отчетности».

- Таким образом подозреваемая узнала, где пенсионерка хранит свои сбережения, - говорят в УМВД. - А после ухода «соцработницы» потерпевшая обнаружила пропажу 15 000 рублей.

Вскоре задержали подозреваемую - 33-летнюю жительницу хутора Величка, которую уже не раз судили за аналогичные преступления. Она во всем призналась и полностью возместила причиненный ущерб.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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