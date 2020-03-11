Новозыбковскую пенсионерку обокрала очередная "соцработница"
В Новозыбковском районе лжесоцработница обокрала 84-летнюю пенсионерку. Инцидент произошел в селе Новые Бобовичи, рассказали в областном УМВД.
Гостья представилась работницей социальной службы и рассказала о прибавке к пенсии. Для чего попросила бабушку написать заявление. А еще - принести крупную денежную купюру, якобы для того, чтобы переписать номер «для отчетности».
- Таким образом подозреваемая узнала, где пенсионерка хранит свои сбережения, - говорят в УМВД. - А после ухода «соцработницы» потерпевшая обнаружила пропажу 15 000 рублей.
Вскоре задержали подозреваемую - 33-летнюю жительницу хутора Величка, которую уже не раз судили за аналогичные преступления. Она во всем призналась и полностью возместила причиненный ущерб.
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ИСТОЧНИК KP.RU