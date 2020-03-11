2020-03-11T19:06:11+03:00
Общество

В Брянске планируют купить 45 новых троллейбусов

Город может попасть в нацпроект, который позволит приобрести транспорт по льготной цене
Мария Дедкова
Поделиться:
Новые машины помогут скорректировать сеть городских маршрутов, которые должны охватывать строящиеся дороги.Новые машины помогут скорректировать сеть городских маршрутов, которые должны охватывать строящиеся дороги.Фото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

Для Брянска планируют купить 45 троллейбусов. О планах по развитию городского транспорта говорили на заседании комитета по хозяйству, транспорту и связи брянского горсовета.

Чиновники подготовили документы для участия города в федеральном проекте "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Если инициативу региона поддержат, Брянск сможет приобрести транспорт по льготной цене.

Новые машины помогут скорректировать сеть городских маршрутов, которые должны охватывать строящиеся дороги.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24