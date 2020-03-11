В Брянске планируют купить 45 новых троллейбусов
Для Брянска планируют купить 45 троллейбусов. О планах по развитию городского транспорта говорили на заседании комитета по хозяйству, транспорту и связи брянского горсовета.
Чиновники подготовили документы для участия города в федеральном проекте "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Если инициативу региона поддержат, Брянск сможет приобрести транспорт по льготной цене.
Новые машины помогут скорректировать сеть городских маршрутов, которые должны охватывать строящиеся дороги.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU