В Брянске планируют купить 45 новых троллейбусов

11 Март 2020 2020-03-11T19:06:11+03:00

Город может попасть в нацпроект, который позволит приобрести транспорт по льготной цене

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Для Брянска планируют купить 45 троллейбусов. О планах по развитию городского транспорта говорили на заседании комитета по хозяйству, транспорту и связи брянского горсовета.

Чиновники подготовили документы для участия города в федеральном проекте "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные и качественные дороги". Если инициативу региона поддержат, Брянск сможет приобрести транспорт по льготной цене.

Новые машины помогут скорректировать сеть городских маршрутов, которые должны охватывать строящиеся дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU