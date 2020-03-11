Брянский бухгалтер присвоила себе четыре чужих зарплаты
В Брянском районе завели уголовное дело на бухгалтера, которая четыре раза выписывала себе дополнительную зарплату. Это вскрылось во время ревизии в одной из региональных коммерческих организаций.
Проверка показала нехватку 50 тысяч рублей. Под подозрение попала 30-летняя бухгалтер организации. Выяснилось, что чужие зарплаты она выписывала себе в течение четырех месяцев.
- Начисления поступали на банковскую карту подозреваемой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - При этом женщина, как и другие работники организации, получала зарплату наличными деньгами.
По статье «Присвоение или растрата» подозреваемой грозит до шести лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU