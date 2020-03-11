2020-03-11T18:29:16+03:00
Общество

Брянский бухгалтер присвоила себе четыре чужих зарплаты

Так землячка «заработала» 50 тысяч рублей
Ольга УМАРОВА
Поделиться:
Преступные расчеты бухгалтера обнаружили во время проверки.Преступные расчеты бухгалтера обнаружили во время проверки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Брянском районе завели уголовное дело на бухгалтера, которая четыре раза выписывала себе дополнительную зарплату. Это вскрылось во время ревизии в одной из региональных коммерческих организаций.

Проверка показала нехватку 50 тысяч рублей. Под подозрение попала 30-летняя бухгалтер организации. Выяснилось, что чужие зарплаты она выписывала себе в течение четырех месяцев.

- Начисления поступали на банковскую карту подозреваемой, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - При этом женщина, как и другие работники организации, получала зарплату наличными деньгами.

По статье «Присвоение или растрата» подозреваемой грозит до шести лет.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24