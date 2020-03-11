В Брянске чиновников наказали за некачественный тротуар на улице Бежицкой

11 Март 2020 2020-03-11T18:35:14+03:00

В рамках контракта на улице Бежицкой обновят около девяти тысяч квадратных метров тротуаров. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Работы там проводили с нарушением технологий

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В Брянске продолжается обустройство улицы Бежицкой. Ее начали ремонтировать еще в прошлом году. Но работы ведут и сейчас.

В рамках контракта на улице Бежицкой обновят около девяти тысяч квадратных метров тротуаров, установят 5 светофоров, заменят старые электропровода на современные и смонтируют более 150 фонарей.

Большую часть работ о освещением уже выполнили. Рабочие приступили к благоустройству тротуаров. Но на участке улицы, проходящей по территории 10 микрорайона в Бежице дорожники допустили нарушения.Здесь не полностью поставили опалубку.

Работы не оплатили, брак подрядчик будет устранять за свой счет, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Ответственных сотрудников отдела управления жилищно-коммунального хозяйства, которые осуществляют контроль за капитальным ремонтом, привлекли к дисциплинарной ответственности.

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ИСТОЧНИК KP.RU