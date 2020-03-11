В Брянской области задержали находящегося в розыске молдованина
В Брянской области задержали молдованина, который незаконно попытался пересечь границу. Выяснилось, что иностранца разыскивали как подозреваемого в совершении преступления.
Все случилось 10 марта в автомобильном пункте пропуска Погар. На паспортный контроль гражданин Молдавии предъявил действительные документы, но с измененными установочными данными, так как до июля 2023-го ему закрыт въезд в Россию.
После проверки пограничники передали гражданина Молдовы сотрудникам полиции.
Как говорят в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области, подобные случаи не единичны. С начала года выявили больше 40 нарушителей. На 20 из них завели уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.
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ИСТОЧНИК KP.RU