В Брянской области задержали находящегося в розыске молдованина

11 Март 2020 2020-03-11T17:46:28+03:00

По словам пограничников, иностранцы часто стараются попасть в Россию по документам, в которых изменены установочные данные. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

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В Брянской области задержали молдованина, который незаконно попытался пересечь границу. Выяснилось, что иностранца разыскивали как подозреваемого в совершении преступления.

Все случилось 10 марта в автомобильном пункте пропуска Погар. На паспортный контроль гражданин Молдавии предъявил действительные документы, но с измененными установочными данными, так как до июля 2023-го ему закрыт въезд в Россию.

После проверки пограничники передали гражданина Молдовы сотрудникам полиции.

Как говорят в пресс-службе Пограничного управления по Брянской области, подобные случаи не единичны. С начала года выявили больше 40 нарушителей. На 20 из них завели уголовные дела за незаконное пересечение государственной границы.

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ИСТОЧНИК KP.RU