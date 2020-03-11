2020-03-11T17:36:39+03:00
Общество

Из Брянска планируют запустить поезд в Симферополь

Об этом говорил руководитель компании-перевозчика
Мария Дедкова
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Рейсы запустят в случае успеха других направлений, которые откроют этим летом.Рейсы запустят в случае успеха других направлений, которые откроют этим летом.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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В следующем году из Брянска планируют запустить поезд в Симферополь. Об этом рассказал гендиректор компании-перевозчика Алексей Гладилин на заседании президиума Госсовета Республики Крым.

Рейсы запустят в случае успеха других направлений, которые откроют этим летом, сообщает "РГ".

По словам Алексея Гладилина, в этом году есть возможность пустить поезда в Крым из Архангельска, Пскова, Великого Новгорода, Петрозаводска и Грозного.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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