Из Брянска планируют запустить поезд в Симферополь
Об этом говорил руководитель компании-перевозчика
Рейсы запустят в случае успеха других направлений, которые откроют этим летом.Фото: Виталий ПАРУБОВ
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В следующем году из Брянска планируют запустить поезд в Симферополь. Об этом рассказал гендиректор компании-перевозчика Алексей Гладилин на заседании президиума Госсовета Республики Крым.
Рейсы запустят в случае успеха других направлений, которые откроют этим летом, сообщает "РГ".
По словам Алексея Гладилина, в этом году есть возможность пустить поезда в Крым из Архангельска, Пскова, Великого Новгорода, Петрозаводска и Грозного.
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ИСТОЧНИК KP.RU