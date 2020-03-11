В Брянске в новую школу №71 наберут 10 первых классов

11 Март 2020 2020-03-11T16:58:16+03:00

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В Брянске в новую школу №71 наберут десять первых классов. Каждый из них рассчитан на 25 учеников. Если желающих окажется слишком много, классы могут увеличить на пять человек. Это позволяет сделать площадь будущих кабинетов.

В первый класс в новую школу на 11 марта записалось чуть больше 150 человек. До 1 июля в школу зачислят тех, кто зарегистрирован в домах, которые отнесли к школе. Все они располагаются на территории старого аэропорта. Некоторые новые дома, например, на улице Советской, к школе не приписали. Со 2 июля начнут набирать учеников из других микрорайонов.

Новую школу на 1225 мест обещают открыть к 1 сентября. Стройку контролирует губернатор. Поэтому такого опоздания, какое было с детскими садами в этом году, быть не должно.

Напомним, в школу можно записаться по вторникам и средам в кабинете психолога в школе №1. Работники новой школы принимают с 14.00 до 17.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU