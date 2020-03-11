С начала года на дорогах Брянска травмы получили 80 человек
В Брянске с начала года в ДТП погибли четыре человека. Травмы получили 80 горожан. Такую статистику привели в городской Госавтоинспекции.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечают рост количества ДТП на 17,5 %, а числа раненых - 19,4 %.
Большая часть аварий, по данным полицейских, произошла по вине водителей. В 48 ДТП 2 человека погибло и 63 получили травмы.
Возросло количество автоаварий с участием и по вине пешеходов. За два месяца под колеса автомобилей попали 32 человека. Двое погибли, тридцать - получили травмы.
По статистике, самым аварийным днем недели стала пятница. А временем - промежуток между 18.00 и 20.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU